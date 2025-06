Magna Graecia Film Festival 2025 Colonna d’Oro a Toni Servillo

Il Magna Graecia Film Festival 2025 si prepara a incantare Soverato dal 26 luglio all'2 agosto, celebrando il meglio del cinema italiano e internazionale. Tra i momenti più attesi, l’assegnazione del prestigioso Colonna d’Oro a Toni Servillo, interprete di Afragola, per la sua straordinaria carriera. Un’occasione unica per rivivere storie emozionanti e scoprire nuovi talenti, in una cornice che unisce cultura, arte e passione sul grande schermo.

L'interprete di Afragola riceverĂ il prestigioso premio alla carriera nella manifestazione di Soverato, che dal 26 luglio al 2 agosto proporrĂ un ricco programma dedicato al nuovo cinema italiano e internazionale, con una sezione inedita riservata ai cortometraggi d'esordio.

