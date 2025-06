Maglie FdI replica all’opposizione | Non accettiamo lezioni di democrazia

A Maglie, il dibattito politico si infiamma mentre la decisione del gip di Lecce di revocare i domiciliari al sindaco Ernesto Toma e al suo vice Marco Sticchi ha acceso nuove tensioni. Tra reazioni e polemiche, le opposizioni non perdono occasione per sottolineare come la democrazia debba essere rispettata senza lezioni da chi forse non ne ha compreso appieno i valori fondamentali. La situazione resta complessa e il futuro politico della città è ancora tutto da scrivere.

MAGLIE – Il clima politico resta teso a Maglie, anche dopo la decisione del gip di Lecce di revocare i domiciliari al sindaco Ernesto Toma e al suo vice Marco Sticchi. Nelle scorse ore lo stesso primo cittadino, dal suo profilo social, aveva espresso un commento su quanto accaduto; anche il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Maglie, FdI replica all’opposizione: “Non accettiamo lezioni di democrazia”

In questa notizia si parla di: maglie - replica - opposizione - accettiamo

Maglie, FdI replica all’opposizione: “Non accettiamo lezioni di democrazia”.

Maglie, FdI replica all’opposizione: “Non accettiamo lezioni di democrazia” - Dopo la revoca dei domiciliari al sindaco e al vice nell’ambito dell’inchiesta su presunti appalti in cambio di favori, il coordinamento cittadino risponde alla richiesta di “responsabilità” espressa ... Come scrive lecceprima.it

Maglie, la replica di Fratelli d'Italia all'opposizione uscita dall'Assise - L’attacco, duro nei toni, arriva dal coordinatore del circolo magliese di Fratelli d’Italia, Luca Sariconi, dopo l’uscita dal consiglio comunale di Maglie dell’opposizione lo scorso 28 ... Si legge su quotidianodipuglia.it