Magic | the gathering torna in un piano amato dai fan l’anno prossimo

Magic: The Gathering sta per tornare nel 2026 con due ambientazioni amatissime dai fan, pronti a vivere nuove avventure e sfide strategiche. Dopo l’annuncio ufficiale durante MagicCon Las Vegas, l’universo di questo celebre gioco di carte si prepara a regalarci emozioni uniche e innovative espansioni. Il futuro si preannuncia ricco di sorprese: scopriamo insieme cosa ci attende nel prossimo anno!

Il mondo di Magic: The Gathering si prepara a una serie di importanti novità per il prossimo anno, con il ritorno di due ambientazioni molto amate dai giocatori. Dopo l’annuncio ufficiale fatto durante MagicCon Las Vegas, si delineano dettagli interessanti sui prossimi set e sulle nuove espansioni che arricchiranno l’universo del gioco di carte strategico più popolare al mondo. annuncio delle nuove ambientazioni di Magic: The Gathering nel 2026. ritorno a Lorwyn e Strixhaven: due ambientazioni storiche si preparano a fare il loro ritorno nel prossimo anno. Durante la conferenza, è stato confermato che nel 2026 i giocatori potranno rivivere le atmosfere di Lorwyn, con un nuovo set intitolato Lorwyn Eclipsed. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Magic: the gathering torna in un piano amato dai fan l’anno prossimo

