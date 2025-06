Magia Musicale al Chiostro | l’EOS Trio incanta Monreale

Vieni a scoprire la magia della musica al Chiostro di Monreale, dove l’EOS Trio ha regalato un concerto indimenticabile venerdì 20 giugno 2025. In un’atmosfera suggestiva, tra note di musica classica, lirica e moderna, il trio ha incantato il pubblico con la propria bravura e passione, trasformando un semplice evento in un’esperienza unica. Non perdere l’occasione di immergerti in questa vibrante armonia culturale!

Monreale – Il Chiostro dei Benedettini di Monreale ha ospitato venerdì 20 giugno 2025 un evento musicale che ha incantato il numeroso pubblico presente. L'EOS Trio si è esibito in un concerto che ha pienamente mantenuto le aspettative, affascinando gli appassionati di musica classica, lirica e moderna. Nella splendida e suggestiva cornice del Chiostro, concesso .

