Magia da Mille Miglia Centinaia di auto d’epoca hanno sfilato in centro fra saluti e applausi

L’aria vibrava di emozione e nostalgia, mentre migliaia di appassionati si radunavano per assistere a uno degli eventi più iconici del motorsport italiano: la Mille Miglia. Auto d’epoca, colori vivaci e un’atmosfera di festa travolgente hanno trasformato Empoli in un palcoscenico di storia e passione. Un momento magico che ha unito generazioni, lasciando il segno nel cuore di tutti e promettendo ricordi indimenticabili. La magia della corsa continua, e questa volta è ancora più speciale.

Cappelli di paglia per ripararsi dal sole, bandierine bianche e rosse che sventolano tra le vie del centro, bambini sulle spalle dei nonni e flash accesi per immortalare ogni passaggio: Empoli accoglie con l’entusiasmo della prima volta lo storico transito della Mille Miglia. Una giornata di festa calda e travolgente, tra velocità vintage, fascino senza tempo e una passione che unisce generazioni. Il corteo ieri è entrato in piazza Farinata degli Uberti intorno alle 10 provenendo da Montelupo Fiorentino, nella quarta tappa, la più lunga dell’edizione 2025: 500 chilometri fino a Parma. A precedere le auto storiche, le supercar del Ferrari Tribute e i modelli elettrici della Mille Miglia Green. 🔗 Leggi su Lanazione.it