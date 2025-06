Mafie | Mattarella sconfiggerle è possibile rafforzare legalità

La lotta contro le mafie rappresenta una sfida strategica e culturale che richiede impegno, coraggio e un'azione concreta. Ricordando i sacrifici di eroi come Falcone e Borsellino, Milano si stringe intorno alla speranza di un’Italia più sicura e giusta. Rafforzare la legalità non è solo un dovere, ma una strada possibile per sconfiggere definitivamente l’ombra delle organizzazioni criminali. È il momento di agire, insieme.

Milano, 21 giu. (LaPresse) – “I nomi di Falcone e Borsellino sono scolpiti accanto a quelli di Francesca Morvillo, delle donne e degli uomini delle loro scorte, che 33 anni fa furono privati della vita per mano degli assassini mafiosi, mentre servivano valorosamente la nostra comunitĂ . La memoria è impegno e responsabilitĂ . Sconfiggere le mafie è possibile, come ci hanno insegnato Falcone, Borsellino e tanti altri magistrati, rappresentanti delle forze di polizia e cittadini, vittime della criminalitĂ organizzata”. CosĂŹ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente della Fondazione di Partecipazione Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Mafie: Mattarella, sconfiggerle è possibile, rafforzare legalitĂ

