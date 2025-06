Madonna le parole di un attore di Broadway | La celebrity più spaventosa

Madonna, icona indiscussa della musica e della cultura pop, si trova ora al centro di un'accesa polemica scatenata da Anthony Ramos, star di Broadway, che ha criticato il suo comportamento durante una replica di Hamilton. L'episodio risale al 2015, quando la regina del pop era presente in sala mentre interpretava ruoli celebri. Ma cosa sarà realmente successo? Scopriamolo insieme, perché nel mondo dello spettacolo nulla è mai come sembra.

Madonna è al centro di una critica mossa da Anthony Ramos, un attore teatrale che ha puntato il dito contro la popstar per un presunto comportamento avuto durante una replica dello spettacolo Hamilton tenutosi a Broadway. La queen of pop era stata avvistata nel 2015 tra il pubblico del musical di Broadway, quando all’epoca vestiva l’artista i panni di Philippe Hamilton e John Laurens nella produzione di Lin Manuel Miranda. Intervistato nel programma Watch What Happens Live With Andy Coen, l’attore non ha avuto parole al miele nei confronti della popstar, definendola “La celebrità più spaventosa”: “ La più terrificante è stata Madonna, con l’iPad in faccia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it