Ma dove vivono i cartoni? | a Bagnoli la Scienza raccontata attraverso favole e filastrocche

Durante il fine settimana, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un magico mondo dove le favole e le filastrocche diventano strumenti per scoprire i segreti della scienza, rendendo l'apprendimento un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini. Venite a scoprire dove vivono i cartoni a Bagnoli, tra storie affascinanti e scoperte sorprendenti!

Città della Scienza di Napoli inaugura la sua programmazione estiva con un evento speciale dedicato alle famiglie dal titolo “La scienza delle Favole – Nuova Edizione”, in programma per l’intero weekend del 21 e 22 giugno 2025, in varie fasce orarie tra le 10 e le 17. Quest’estate, il museo apre le sue porte con un ricco calendario di attività pensate per scoprire la scienza in modo divertente e coinvolgente. Durante il fine settimana, i visitatori potranno partecipare a una visita guidata “Fantastica per la famiglia”, un percorso unico che si snoderà all’interno del museo Corporea. Qui, la scienza verrà raccontata attraverso favole e filastrocche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

