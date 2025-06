m5s e avs in piazza contro il riarmo pd diviso

Oggi, a Roma, si svolge una manifestazione dal forte impatto politico e sociale, promossa dalle reti della campagna Stop Rearm Europe. Con partenza da Porta San Paolo e arrivo al Colosseo, il corteo vede la partecipazione di M5S e Alleanza Verdi-Sinistra, con leader come Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, mentre il Partito Democratico rimane assente, traendo nuove riflessioni sul suo ruolo nel dibattito nazionale. Un momento di confronto cruciale per il futuro dell’Italia e dell’Europa.

Al via alle 14 a Roma la manifestazione contro il riarmo promossa dalle reti che aderiscono alla campagna Stop Rearm Europe. Al corteo, che parte da Porta San Paolo (Piazzale Ostiense) per concludersi al Colosseo, saranno presenti il Movimento 5 stelle e Alleanza verdi-sinistra con i rispettivi leader Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fraoianni. Assente invece il Partito democratico, con la segretaria Elly Schlein che è ad Amsterdam per il vertice con Verdi e Socialisti. Solo alcuni parlamentari dem parteciperanno come singoli. Non ci sarà nemmeno Azione di Carlo Calenda. Al termine della manifestazione è previsto un flash mob durante il quale partecipanti saranno invitati a stendersi per terra con un sudario accompagnati dalla registrazione dei bombardamenti su Gaza, «per rendere visibile, con i nostri corpi, il genocidio ancora in atto del popolo palestinese e la morte e la devastazione che portano tutte le guerre». 🔗 Leggi su Lettera43.it