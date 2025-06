MO leader Pd-M5s-Avs | Governo fermi collaborazione militare con Israele

In un contesto internazionale turbolento, i leader di PD, M5S e AVS si sono schierati contro la collaborazione militare con Israele, chiedendo al Governo Meloni di riconsiderare il suo ruolo. La loro posizione riflette una crescente preoccupazione per le violenze a Gaza e le operazioni di colonizzazione in Cisgiordania, sottolineando l’esigenza di una politica più equa e umanitaria. È fondamentale seguire gli sviluppi di questa delicata situazione, poiché potrebbe segnare una svolta nelle relazioni italiane con il Medio Oriente.

Roma, 21 giu. (askanews) – “Da una settimana ormai le ostilità tra Israele e Iran hanno catalizzato la preoccupazione dell’opinione pubblica mondiale, distogliendo l’attenzione sui crimini contro l’umanità in corso a Gaza e sui piani israeliani di annessione coloniale della Cisgiordania. Avs, M5S e Pd hanno più volte sollecitato il Governo Meloni – trincerato dietro silente complicità con le criminali politiche di Netanyahu – a promuovere in sede europea la richiesta di sanzioni contro il Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale. Davanti al massacro di decine di migliaia di civili, però, il Governo Meloni si è limitato a qualche parola di circostanza, evitando qualsiasi azione concreta che potesse puntare il dito contro Netanyahu. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

