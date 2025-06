Lutto nel cinema addio al leggendario attore

Il mondo del cinema piange la perdita di un’icona senza tempo. Jack Betts, celebre volto del western all’italiana e noto anche come Hunt Powers, si è spento all’età di 96 anni nella sua casa di Los Osos, California. La sua carriera, che ha attraversato decenni e continenti, rimarrà per sempre impressa nelle menti degli appassionati. Dietro questa triste notizia si cela l’eredità di un attore che ha saputo coniugare talento e passione, lasciando un’impronta indelebile nel cinema mondiale.

È morto nel sonno, nella sua casa di Los Osos, in California, Jack Betts, indimenticabile volto del cinema western all'italiana. Aveva 96 anni. A darne notizia è stato il nipote, Dean Sullivan, in un comunicato rilasciato a The Hollywood Reporter. Conosciuto anche con lo pseudonimo di Hunt Powers, Betts è stato un attore instancabile, capace di attraversare decenni di storia del cinema passando da Cinecittà a Broadway, fino a Hollywood. Dietro la sua figura elegante e il sorriso ironico, si nascondeva un'intera epoca di cinema, fatta di polvere, duelli, cavalli e una telecamera sempre puntata verso l'orizzonte.

In questa notizia si parla di: cinema - attore - lutto - addio

