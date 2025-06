Lutto ad Affari tuoi | addio alla giovane amata da tutti

Il mondo dello spettacolo piange Harley Zuriatti, giovane ex concorrente di “Affari Tuoi” conosciuta e amata da molti. A soli 29 anni, Harley ha affrontato con straordinario coraggio una lunga battaglia contro un tumore all’utero, lasciando un esempio di forza e determinazione. La sua scomparsa, annunciata dal marito Andrea Fiorillo, lascia un vuoto profondo: il suo spirito continuerà a ispirare chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

