L’Università studia le due ruote Il Bike park in città è super tech

Benvenuti all’innovativo Smart Bike Park di Brescia, un vero e proprio laboratorio di avanguardia dedicato alle due ruote. Grazie a trampolini, curve paraboliche e droni ultraleggeri, gli istruttori possono analizzare e spiegare i percorsi in modo coinvolgente e dinamico. Un progetto di eccellenza nato dalla collaborazione tra università e aziende, che mira a rivoluzionare l’esperienza del ciclismo urbano. Scopri come questa iniziativa possa cambiare il futuro delle mobilità sostenibili.

Trampolini, curve paraboliche, droni ultraleggeri con cui gli istruttori possono analizzare e spiegare i percorsi in modo dinamico e coinvolgente. Così si presenta il primo Smart Bike Park di Brescia, iniziativa che coinvolge l' Università degli Studi di Brescia, l'Università degli Studi di Bergamo, il Politecnico di Bari e l'azienda Vaimoo. L'iniziativa rientra nel progetto EcoBike, uno dei progetti "bandiera" del Most finanziato dal Pnrr per incentivare l'uso di bici ed e-bike come strumenti concreti per ridurre l'inquinamento e favorire uno stile di vita più sano. "Accogliamo con orgoglio quest'ottimo risultato – dichiara il rettore, Francesco Castelli – che coniuga la ricerca e l'interazione con il territorio.

