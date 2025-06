Lungofiume riparte il cantiere Si lavora al muro dell’Autodromo Il piano | altri 42 alberi da abbattere

Lungo il lungofiume, ripartono i lavori per il restauro del muro dell'autodromo, un intervento cruciale dopo le recenti alluvioni che hanno messo a dura prova questa struttura. Dopo una breve pausa per i grandi eventi di primavera, gli operai sono tornati al lavoro, con l’abbattimento di altri 42 alberi e la sostituzione delle parti più danneggiate. La sicurezza è al primo posto, perché...

Ripartono, dopo lo stop per i grandi eventi di primavera, i lavori di rifacimento del muro perimetrale dell’Autodromo, danneggiato in piĂą punti dalle alluvioni di maggio e novembre 2023. L’intervento, come ricordato ieri dal Comune, è stato pianificato nell’ambito della somma urgenza. E prevede la "sostituzione integrale della porzione di muro piĂą gravemente compromessa ed esposta al rischio di crollo", al fine di "garantire la sicurezza delle persone e delle strutture circostanti". Nell’ambito dell’intervento, si lavorerĂ anche sulle aree spondali del fiume. Il tutto con l’obiettivo, sempre secondo quanto ricostruito dal Municipio, di "rendere piĂą adattativa l’area del lungofiume ad eventi climatici estremi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it