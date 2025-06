Lunedì e martedì manutenzioni sulla A13

Preparati a pianificare con attenzione i tuoi spostamenti sulla A13 Bologna-Padova: nelle notti di lunedì 23 e martedì 24 giugno, tra le 22:00 e le 6:00, il tratto tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale sarà chiuso per importanti lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza. Un intervento fondamentale per garantire maggiore sicurezza sulle nostre strade, ma che potrebbe richiedere qualche modifica al tuo percorso.

