Lundini e Venerus al Ghe Pensi Mar Comici libri e musica a Marina Romea

Lundini e Venerus si uniscono a Marina Romea per il festival 'Ghe Pensi Mar', un evento imperdibile dal 25 al 29 giugno. Tra libri, musica e spettacoli, questo festival trasforma le spiagge di Ravenna in un palcoscenico di cultura e divertimento, unendo talenti emergenti e grandi nomi italiani. Preparati a vivere cinque giorni all'insegna del sorriso, della creatività e della convivialità , perché questa estate il mare si trasforma in un teatro di emozioni e risate.

Valerio Lundini, Venerus, Turbopaolo, Saverio Raimondo, Ester Viola e tanti altri. Questi sono alcuni dei protagonisti del festival ’Ghe Pensi Mar’, in programma dal 25 al 29 giugno a Marina Romea. Il festival è organizzato dal Bagno Polka di Marina Romea in collaborazione con uno dei locali piĂą amati e attivi del quartiere NoLo di Milano, il GhePensiMI. In cosa consiste il festival? Saranno cinque giorni sulle spiagge di Ravenna per un festival che avrĂ come protagonistie diversi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo italiano, con tanti appuntamenti dedicati ai libri, alla musica, alla scienza, alla stand-up comedy, allo sport, alla televisione, alla radio e ai fumetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lundini e Venerus al Ghe Pensi Mar. Comici, libri e musica a Marina Romea

In questa notizia si parla di: marina - romea - lundini - venerus

Nuovi asfalti e rete fognaria rinnovata a Marina Romea: "RisolverĂ il problema degli allagamenti in caso di nubifragi" - A Marina Romea, nuovi asfalti e una rete fognaria rinnovata risolveranno il problema degli allagamenti durante nubifragi.

Lundini e Venerus al Ghe Pensi Mar. Comici, libri e musica a Marina Romea.

Il “Ghe Pensi Mar” torna al Polka: oltre venti appuntamenti sulla spiaggia di Marina Romea - Tra i momenti più attesi, la comicità di Valerio Lundini, il live dei Selton e la presentazione del romanzo di "Bebo" (Lo Stato Sociale) ... Scrive ravennaedintorni.it