L’Under 17 travolge il Bassano Oggi la semifinale contro Cantù

Una giornata di pura adrenalina quella di oggi, con l’Under 17 che ha travolto il Bassano e si è guadagnata un posto in semifinale contro Cantù. La partita, ricca di emozioni e spettacolo, ha visto la squadra della UNA Hotels dominare fin dal primo minuto, dimostrando talento e determinazione. Ora, l’attenzione si sposta verso le finali nazionali: un passo importante verso il sogno di conquistare la medaglia più ambita.

BASSANO 79 UNA HOTELS 102 BASSANO: Scordari 14, Modanese 6, Momesso 7, Masaro 12, Odzebe 17, Cefis 1, Coulibaly 10, De Santi 2, Okojie, Fajardo 2, Zen, Germano 8. All.: Mian. UNA HOTELS: Hadzhyiev 33, Morcavallo 7, Ghirardini, Bulgarelli n.e., Manfredotti L. 29, Manfredotti A., Borzacca 2, Petacchi 2, Rinaldini 2, Baldasseroni 12, Abreu 13, Cuoghi 2. All.: Consolini Parziali: 25-32, 41-54, 58-81 Profumo di medaglia. Alle finali nazionali di categoria in corso di svolgimento a Chiusi va in scena una Under 17 da sballo. I boys terribili di coach Consolini hanno fatto la voce grossa imponendosi di autorità contro Bassano e oggi alle 16 disputeranno la semifinale contro la corazzata Cantù che ha schiantato Torino per 90-61: in palio l'accesso alla finale scudetto in programma domani.