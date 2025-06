Luna park gratis per 300 bimbi È la fiera

La Fiera di Giugno si anima con eventi imperdibili per grandi e piccini: luna park gratuito per 300 bambini e la fiera con gustose specialità. Tra spettacoli, musica e divertimento, il cuore della città pulsa di energia e allegria. Non perdere gli appuntamenti di oggi: un mix perfetto di cultura, svago e tradizione ti aspetta a ogni angolo. Vieni a vivere questa festa tutta da scoprire!

La Fiera di Giugno entra nel vivo con una serie di appuntamenti immancabili. In piazza Costa, sotto la regia del Futsal Ponte Rodoni, oggi (ore 21) sarà di scena “Peligro”, spettacolo con balli e continuo scambio di costumi, poi “Souvenir Vintage Vibe”, domani (ore 21). In viale Repubblica, prosegue la “Festa Tropicana” tra spiaggia, musiche latine e specialità gastronomiche. Oggi, alle ore 21, proprio in viale Repubblica sarà la volta di “Funk Club”, un evento che racchiude quattro decenni di musica di successo, mentre alle ore 23 si potrà assistere a “Perreo”, ovvero: il reggaeton invade Bondeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luna park gratis per 300 bimbi. È la fiera

In questa notizia si parla di: fiera - luna - park - gratis

