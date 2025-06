L' ultimo saluto al 21enne Dennys Navas | Un ragazzo pieno di vita sempre pronto ad aiutare gli altri

L’ultimo saluto a Dennys Navas, un giovane di 21 anni dal cuore grande e dallo spirito generoso, ci ricorda quanto sia prezioso vivere ogni momento con intensità e solidarietà. Ricordo di un ragazzo che aveva pianificato il suo futuro con cura, circondato dall’affetto della famiglia e dell’amore della sua ragazza. Oggi, come si faceva spesso con lui, ci uniamo nel ricordarlo, lasciando un messaggio di speranza e di amicizia.

Dennys Navas aveva valutato ogni singolo aspetto del suo futuro. Lo aveva fatto giorno dopo giorno, con un lavoro dignitoso (era dipendente alla Friuli Intagli), una famiglia pronta ad appoggiarlo, e una ragazza che gli voleva bene. Oggi, 21 giugno, era persino previsto un appuntamento per vedere.

Dennys Navas si tuffa nel Piave con un amico ma viene portato via dalla corrente: morto annegato a 21 anni. Lo strazio dei genitori sulla riva - Una tragedia sconvolge San Biagio di Callalta: Dennys Navas, giovane di 21 anni, si è immerso nel Piave con un amico e, purtroppo, è stato portato via dalla corrente, trovando la morte per annegamento.

Il giorno dopo il tragico tuffo costato la vita a Dennys Navas nulla è cambiato sulle rive del Piave a San Biagio di Callalta. L’appello ai giovani della sindaca Pillon: «C’è il divieto di balneazione, occorre prestare attenzione: ne va della vostra vita» Vai su Facebook

