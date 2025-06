L' ultimo attacco della sinistra | Stop alla cooperazione militare con Israele

L’ultimo colpo della sinistra scuote il panorama politico: Schlein, inaspettatamente, si schiera contro la cooperazione militare con Israele, firmando la richiesta di revoca. Mentre evita di partecipare alla manifestazione romana con M5s e Avs, il suo gesto apre nuovi scenari sulla posizione politica dei partiti. Un segnale che potrebbe segnare un cambiamento decisivo nel dibattito internazionale e interno. La partita è appena iniziata, e le conseguenze sono tutte da scoprire.

Schlein è volata in Olanda per non partecipare alla manifestazione di Roma con M5s e Avs ma ha firmato la richiesta di revoca della collaborazione militare con Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ultimo attacco della sinistra: "Stop alla cooperazione militare con Israele"

