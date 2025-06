L’ultima straordinaria scoperta dagli scavi al Foro di Traiano | una gigantesca testa marmorea – Video

Roma – aggiunge – non smette mai di svelare i suoi segreti nascosti sotto le sue pietre millenarie. L’ultima straordinaria scoperta agli scavi del foro di Traiano, una gigantesca testa marmorea con un'espressione intensa e dettagli raffinati, testimonia ancora una volta il patrimonio inestimabile della Città Eterna. Questa scoperta ci invita a immergerci nel passato più profondo e a scoprire i tesori che il tempo ha custodito gelosamente per secoli...

"Durante gli scavi di via Alessandrina avviati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali lo scorso novembre grazie ai fondi del Pnrr è riemersa una testa marmorea di grandi dimensioni: un volto maschile, con folta capigliatura ed espressione intensa, che per secoli è rimasto custodito dal tempo sotto la piazza del Foro di Traiano ". Lo annuncia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri con un post sui social."Roma – aggiunge – non smette mai di stupire. Sotto i nostri passi, ogni giorno, vive una storia millenaria che continua a emozionare il mondo. Una scoperta affascinante, che arriva dal cuore della Roma imperiale, in un'area dove un tempo sorgeva l'imponente Porticus Trisigmentata, con colonne monolitiche alte quasi 12 metri.