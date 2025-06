LUISA CORNA A UNOMATTINA WEEKLY | LE MIE PRIME PASSIONI PER LA MUSICA SONO NATE ALL’ORATORIO

Luisa Corna, protagonista dell’intervista a UnoMattina Weekly condotta da Lorella Boccia, rivela i suoi primi passi nel mondo della musica iniziati tra le mura dell’oratorio. Qui, tra note e sogni, è nata la sua passione autentica che ha poi conquistato il palco e il cuore del pubblico. La sua storia, fatta di dedizione e talento, ci invita a riscoprire le radici profonde delle proprie passioni. Un racconto che emoziona e ispira, ricordandoci che i sogni più grandi spesso iniziano in luoghi semplici.

Luisa Corna intervistata da Lorella Boccia a UnoMattina Weekly. Protagonista dell’intervista del weekend della mattina di Rai1, la showgirl e cantante si racconta tra carriera e vita privata. Gli inizi “I miei primi passi, le mie prime passioni per la musica sono nate all’interno dell’oratorio con Padre Lino, lui suonava il pianoforte ed io ero sempre vicina a lui perchè volevo cantare e infatti mi fecero anche cantare al teatro dell’oratorio, avevo sette anni. È stata una cosa istintiva fino da bambina, ero intonata e poi avevo questa passione, mi ricordo che mi chiesero anche il bis, cantavo ‘Romagna Mia’, all’oratorio. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LUISA CORNA A UNOMATTINA WEEKLY: “LE MIE PRIME PASSIONI PER LA MUSICA SONO NATE ALL’ORATORIO”

