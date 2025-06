L’Ue molla un pezzo di Green deal

Nel cuore delle negoziazioni europee, le tensioni tra partiti e istituzioni scuotono il panorama politico. La recente mossa del Ppe e dell’Ecr, che hanno spinto von der Leyen a riconsiderare la direttiva sulla trasparenza ambientale, mette in evidenza le sfide di un’Europa divisa su temi chiave. Mentre Ribera si trova in difficoltà , il futuro delle politiche green potrebbe essere riscritto. Continua a leggere per scoprire come si svolgerà questa battaglia di potere.

L’Ue molla un pezzo di Green deal.

