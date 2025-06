Luciano Ligabue emozione campovolo | Un legame profondo con la mia terra

Luciano Ligabue, è sicuramente un concerto che resterà nella memoria di tutti, un momento unico di emozione e passione. Con il suo legame profondo con la terra di Reggio Emilia e la capacità di trasformare ogni palco in una celebrazione autentica, Ligabue continua a scrivere pagine indimenticabili della musica italiana. In questa serata speciale ad Arena Rcf, il rocker ha dimostrato ancora una volta perché è considerato un'icona senza tempo.

Reggio Emilia, 21 agosto 2025 – Ha scelto Las Vegas, Luciano Ligabue, con le sue infinite contraddizioni, per ambientare e avvolgere il suo concerto ad Arena Rcf. Il quinto a Campovolo, per festeggiare i vent’anni dal primo concerto in quel luogo da lui inventato e reso magico, e i 30 dall’uscita dell’album “Buon compleanno Elvis”. E in questa occasione la Siae gli ha consegnato una targa celebrativa. Luciano Ligabue, è sicuramente un concerto accompagnato da immagini che tanto hanno a che fare con l’attualità nei sui aspetti più drammatici. Tra cui una ricostruzione dei grandi della Terra che brindano e il richiamo di Roberto Benigni a far cessare la guerra contro Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luciano Ligabue, emozione campovolo: “Un legame profondo con la mia terra”

