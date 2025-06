Luciano Ligabue e il suo Campovolo | Qui succedono le magie

Luciano Ligabue torna a incantare i suoi fan con un evento che è diventato leggenda: Campovolo, la sua casa musicale. A vent’anni dal debutto in questa venue iconica, il rocker emiliano riunisce oltre 100.000 persone all’interno della rinnovata RCF Arena, portando sul palco la magia di “La Notte di Certe Notti”. Prima dello show, Luciano ha condiviso emozioni, ricordi e la sua passione infinita per la musica, dimostrando ancora una volta di essere un vero maestro del rock italiano.

Milano, 21 giu. (askanews) – Campovolo è la ‘casa di Luciano Ligabue’, a 20 anni dal primo debutto su questa venue torna l’evento più amato dai fan del Liga. Nel 2005 il primo Campovolo riunì con 165.000 fan presenti, allora fu record europeo, questa volta nell’area rinnovata RCF Arena sono arrivate oltre 100.000 persone per ‘La Notte di Certe Notti’. A 65 anni, di cui 35 di carriera, Luciano incontrando i giornalisti prima del live ha voluto raccontare la magia di Campovolo ma anche il suo impegno sociale e la sua passione mai sopita per la musica. Non un semplice concerto dunque ma ‘una vera e propria festa di 48 ore, perchè qui succedono sempre magie, sono nati anche tanti bambini” ha detto raccontando insieme al manager Ferdinando Salzano la Ligastreet, il boulevard interamente dedicato a Ligabue che fa parte integrante dell’evento dove si gioca, ci si incontra, si mangia e ci si diverte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it