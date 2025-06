Lucca in tantissimi al ‘Club Job Party’ dell’associazione Oikos

Lucca si è animata il 20 giugno con il Club Job Party, un evento straordinario organizzato dall’associazione Oikos. Un pomeriggio dedicato alla crescita, alla formazione pratica e all’impegno giovanile, in un’atmosfera di festa, collaborazione e entusiasmo. Sono stati centinaia di partecipanti – famiglie, studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni – a rendere questo momento davvero speciale, dimostrando quanto possa essere forte e concreto il senso di comunità. E così, questa giornata ha scritto un nuovo capitolo di entusiasmo per il futuro della città...

LUCCA – Celebrare il meglio della formazione pratica e dell’impegno giovanile, in un’atmosfera festosa, conviviale e coinvolgente. È stato un grande successo il Club Job Party, evento del Progetto Club Job che ha raccolto tantissimi tra famiglie, studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni, trasformando il pomeriggio di ieri (20 giugno) in un momento vivo e partecipato. A partire dalle 18.30, l’area allestita in Via delle Cornacchie, dietro la scuola media di San Vito si è animata con esposizioni, dimostrazioni pratiche e racconti. I veri Uno studente del Club Job Lucca (Foto ufficio stampa) protagonisti sono stati i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte al progetto durante l’anno: con orgoglio e passione, hanno presentato i risultati dei laboratori a cui hanno partecipato, spiegando il lavoro svolto e le competenze acquisite. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

