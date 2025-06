Luca Zingaretti chi sono la bellissima moglie famosa e le figlie Emma e Bianca | Sono un papà pastafrolla

Luca Zingaretti, volto noto del nostro cinema e teatro, vive un dolce incanto a Roma con la moglie Luisa Ranieri e le loro due splendide figlie, Emma e Bianca. La loro storia d’amore, sbocciata sul set di Cefalonia nel 2005, rappresenta una testimonianza di rinascita e felicità dopo momenti difficili. Una famiglia unita e felice, pronta a scrivere nuovi capitoli della propria vita. Luca...

Luca Zingaretti vive in una splendida casa nel centro di Roma, insieme a sua moglie Luisa Ranieri e alle due figlie, Emma e Bianca. Si sono conosciuti proprio nel 2005 grazie al lavoro, sul set della fiction Cefalonia, in cui hanno recitato entrambi. Un periodo molto delicato per l’attore, che si stava riprendendo dalla separazione con la sua prima moglie, Margherita D’Amico. Il matrimonio è arrivato qualche anno dopo, il 23 giugno 2012. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno pronunciato il sì con rito civile nel meraviglioso castello di Donnafugata, in Sicilia. Da quel casuale primo incontro, la fiamma dell’amore tra l’ex commissario Montalbano e il volto di Lolita Lobosco non si è mai spenta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Luca Zingaretti, chi sono la bellissima moglie famosa e le figlie Emma e Bianca: “Sono un papà pastafrolla”

