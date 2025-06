L’ossessione di Trump per il Nobel si intesta la pace tra Congo e Ruanda e recrimina | Anche in questo caso non riceverò il Premio

L'ossessione di Trump per il Premio Nobel per la Pace non si placa: mentre medita un possibile attacco all’Iran, il suo desiderio di riconoscimento si accende ancora di più. Con una frustrazione che traspare chiaramente, torna a lamentarsi di essere stato ignorato, citando anche il recente accordo tra Congo e Ruanda come motivo di orgoglio. La sua insoddisfazione si mescola a una strategia che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali: tutto sembra puntare a...

Donald Trump torna a lamentarsi per non aver mai ricevuto il Premio Nobel per la Pace, proprio mentre considera un possibile attacco all’Iran. Il presidente degli Stati Uniti, ormai ossessionato dal riconoscimento assegnato anni fa a Barack Obama «senza che avesse fatto nulla», ha ribadito su Truth la sua frustrazione, intestandosi la pace in Congo: «Anche dopo il meraviglioso trattato tra Congo e Ruanda, che verrà firmato lunedì alla Casa Bianca, non riceverò il Nobel». Una frase che ha ripetuto ben sei volte, elencando ( ancora una volta ) i successi diplomatici della sua amministrazione. «Non lo riceverò nemmeno se risolvessi la guerra tra Russia e Ucraina o Israele e Iran». 🔗 Leggi su Open.online

