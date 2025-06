L' ossessione di Donald Trump per il Nobel per la Pace | Non lo riceverò mai malgrado i miei successi ma la gente lo sa

L’ossessione di Donald Trump per il Nobel per la Pace è ormai nota, ma il riconoscimento sembra sfuggirgli nonostante i suoi successi. In un colpo di scena, il Pakistan annuncia la candidatura dell’ex presidente, ma lui stesso sui social afferma che il premio non arriverà mai. Una dinamica che cattura l’attenzione, svelando le sfumature di una politica in continua evoluzione e le ambizioni di un personaggio fuori dagli schemi.

