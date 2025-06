Los Angeles-Esperance le pagelle | Ben Said rigore parato da 8 Belaili merita 7,5

Una notte memorabile per Los Angeles Esperance, che conquista un risultato storico grazie a prestazioni maiuscole. Ben Said para il rigore decisivo, mentre Belaili si merita un 75, evidenziando il suo talento. Successo senza precedenti per gli africani: Meriah e Toungai annullano Giroud, che stecca clamorosamente. Tra luci e ombre, solo pochi si salvano in una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Belaili segna, Ben Said para un rigore al 100': l'Esperance elimina Los Angeles - In un emozionante match sotto gli occhi di Nicole Kidman, Belaili firma un rigore perfetto al 100° minuto, portando l'Esperance alla storica eliminazione degli angeleni.

