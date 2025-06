L' orso sbuca mentre sta arrivando l' ambulanza | l' impatto è inevitabile

Un momento di pura suspense si è consumato sulla SS43 nella Val di Non, quando un’ambulanza ha incontrato un imprevisto fatale: un orso sbucato all’improvviso sulla carreggiata. La scena, quasi da film, si è conclusa con un impatto inevitabile, lasciando dietro di sé domande e preoccupazioni per la sicurezza di animali e persone. Questo incidente ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla natura che ci circonda e rispettarla ogni giorno.

Nella tarda serata di giovedì 19 giugno, un’ambulanza in servizio ha urtato un orso lungo la SS43, nel tratto che collega Cles a Mostizzolo, in Val di Non. Secondo quanto riferisce la Provincia, l’animale è apparso all’improvviso sulla carreggiata, rendendo inevitabile l’impatto con il mezzo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - L'orso sbuca mentre sta arrivando l'ambulanza: l'impatto è inevitabile

