L’orgoglio del sindaco Sironi | Siamo la città delle famiglie

L'orgoglio del sindaco Sironi e di tutta Agrate si riflette nella convinzione che questa città sia la casa delle famiglie. Con un occhio attento ai più piccoli, il sindaco sottolinea l'importanza dei nidi come pilastro del benessere e della crescita dei bambini, favorendo anche l'equilibrio tra vita privata e lavoro. A settembre, un nuovo traguardo: la prima scuola superiore, simbolo del futuro che Agrate sta costruendo con passione e visione condivisa.

"Siamo la città delle famiglie". Il sindaco Simone Sironi non ha dubbi: Agrate, capitale del chip, ha a cuore i bambini. Il vostro fiore all’occhiello? "I nidi. Il benessere dei più piccoli è al centro di tutto e permette ai genitori di conciliare vita privata e lavoro. È un servizio che si muove su più direttici: sociale e sostegno al lavoro". A settembre arriverà la prima scuola superiore nella storia della città. "Un progetto che condividiamo con la Provincia. Il Floriani traslocherà da Vimercate. Un altro punto di svolta per noi". Come definirebbe la vita della comunità? "Uso una parola che i nuovi residenti mi ripetono spesso: armoniosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it