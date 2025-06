L’opposizione iraniana attacca Israele | Il regime non si rovescia con le bombe Ma il figlio dello Shah sogna il potere

L’opposizione iraniana attacca Israele, ma il regime non si rovescia con le bombe. Mentre la guerra tra Tel Aviv e Teheran prosegue senza sosta, il figlio dello Shah sogna ancora il potere, alimentando tensioni e ambizioni che rischiano di trascinare tutta la regione nel caos. La questione si fa sempre più complessa: non si tratta solo di un conflitto nucleare, ma di una lotta per il controllo e il destino di un’intera nazione.

La guerra tra Israele e Iran va avanti ormai da una settimana, scandita dagli strikes israeliani su diverse città iraniane e da quelli – spesso simmetrici, speculari – iraniani in rappresaglia, soprattutto su Tel Aviv e Haifa. Sembra ormai evidente che l’obiettivo dello Stato ebraico non sia (più?) solo quello di “riportare indietro” o addirittura distruggere il programma nucleare iraniano, bensì di stimolare, favorire, provocare, direttamente o indirettamente, la caduta della Repubblica islamica, cioè l’architettura istituzionale del potere in Iran da 46 anni. Al di fuori del Paese, il dibattito su un eventuale futuro post rivoluzionario non si è mai spento, anzi è stato reso ancor più visibile da una serie di celebri personaggi della diaspora iraniana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’opposizione iraniana attacca Israele: “Il regime non si rovescia con le bombe”. Ma il figlio dello Shah sogna il potere

