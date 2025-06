Lombardi risponde sul centro per l’impiego | Vengo citato in maniera inopportuna

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, si pronuncia sull’episodio che lo ha visto coinvolto in modo inaspettato durante una manifestazione pubblica di Sinistra Italiana. Con fermezza e chiarezza, Lombardi chiarisce la propria posizione riguardo alle accuse sulla manutenzione del Centro per l’Impiego di Benevento, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo e rispettoso. Scopriamo insieme come il Presidente intende affrontare questa situazione e quali sono le sue priorità per il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, essendo stato chiamato in causa nel corso di una manifestazione pubblica di Sinistra Italiana in merito alla manutenzione straordinaria del Centro per l’Impiego della Regione Campania in Benevento, ha dichiarato: «Il mio nome è stato in modo inopportuno citato in relazione ai lavori di messa in sicurezza degli Uffici del Centro per l’Impiego del capoluogo sannita per effetto di una mistificante miscellanea tra le mie funzioni di dipendente e Responsabile del Servizio della Regione, e quello di Presidente della Provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lombardi risponde sul centro per l’impiego: “Vengo citato in maniera inopportuna”

In questa notizia si parla di: lombardi - centro - impiego - risponde

Fabio NAVA Confermato Segretario Generale della USR CISL Lombardia Cisl Lombardia Social Ad esito del Congresso Regionale della USR CISL Lombardia Fabio Nava è stato confermato Segretario Generale della USR. Con Fabio confermato Roberta Vai su Facebook

Centro per l’Impiego di Benevento, Lombardi risponde a Sinistra Italiana: “Infondate le accuse, confusi i ruoli”; Centro per l’Impiego chiuso, botta e risposta Sinistra Italiana-Lombardi; Bodybuilding, Cosimo Lombardi allo Universe di Salamanca.

Centro per l’Impiego di Benevento, Lombardi risponde a Sinistra Italiana: “Infondate le accuse, confusi i ruoli” - Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, interviene per chiarire la propria posizione dopo essere stato chiamato in causa durante una manifestazione organizzata da Sinistra Italiana, ... Scrive ntr24.tv

Lavoro in Lombardia, il rilancio dei centri per l’impiego - “Valorizzazione del sistema lavoro in Lombardia e rilancio dei centri per l’impiego” al centro del messaggio dell’assessore ... Segnala ilnotiziario.net