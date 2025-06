L’odissea di via Massarenti | I lavori? Indispensabili Ma speriamo durino poco

L'odissea di via Massarenti continua con i lavori di rifacimento, essenziali per ripristinare sicurezza e mobilità. La seconda tranche, iniziata da lunedì e prevista fino a fine agosto, coinvolge il tratto tra via del Parco e via Rimesse, uno dei più dissestati. Nonostante i disagi, il Comune assicura che la circolazione sarà garantita in ogni fase dell'intervento. Speriamo che questa volta i lavori durino il meno possibile, per tornare presto alla normalità.

Via alla seconda tranche per i lavori di rifacimento della strada in via Massarenti, che – come ogni giorno – è scenario di un intenso via vai di automobili, scooter e autobus. Da lunedì fino al termine di agosto il tratto interessato tra via del Parco e via Rimesse, uno di quelli maggiormente dissestati, sarà soggetto a nuovi cantieri, pur "garantendo la circolazione dei veicoli in base alle fasi di intervento", come ha informato il Comune che in questi giorni ha fornito ai residenti e agli esercenti della zona un dépliant con le varie tempistiche. I lavori previsti lungo i quasi tre chilometri di via Massarenti erano già iniziati a giugno dello scorso anno interessando la zona compresa tra i viali di circonvallazione e via Zaccherini Alvisi, per essere poi conclusi a settembre, un mese in più rispetto alle tempistiche previste per questa seconda tranche.

