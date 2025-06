L’odiosa reputazione che si è alimentata contro gli scafisti

In un mondo in cui il coraggio di salvare vite viene spesso travisato e osteggiato, è fondamentale riflettere sulla vera natura degli scafisti e dei soccorritori. Viviamo in tempi in cui le leggi e le opinioni pubbliche sembrano contrapporsi, generando un clima di confusione e ingiustizia. È ora di smascherare le bugie e difendere chi, con altruismo, si impegna a salvare vite umane.

Viviamo in un paese e in un tempo in cui le autorità costituite perseguono a furor di leggi, di ordini e di prepotenze, i cittadini che si impegnano a soccorrere le vite pericolanti di fuggiaschi e naufraghi, per mare e per monti. Se i soccorritori vengono denunciati al tribunale della pubblica opinione come malviventi e addirittura spiati illegalmente nei loro spazi privati, si capisce come l'epiteto più infamante del nostro vocabolario civile sia quello di scafista. Lo scafista sta al gradino più basso dell'abiezione contemporanea. Incapace di perseguire "i Bija, gli Al-Kikli e gli Almasri", i veri grossisti dello sfruttamento economico, fisico e sessuale delle e dei disperati e coraggiosi in cerca di una vita migliore, o solo di una vita, l'autorità si rivale accanitamente sui piccoli.