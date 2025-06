Locatelli suona la carica | Voglio alzare un trofeo da capitano della Juve Tudor è quello che ci serviva

Con il cuore pulsante e la determinazione di chi sogna in grande, Manuel Locatelli si presenta come il vero motore della Juventus, pronto a scrivere pagine importanti. Dopo l’esordio trionfale nel Mondiale per Club, il capitano bianconero ha dichiarato di voler alzare un trofeo con orgoglio e passione. La sfida contro il Wydad Casablanca rappresenta l’ennesima occasione per dimostrare che questa squadra ha tutte le carte in regola per conquistare il successo.

Le parole di Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juve, dopo l'esordio convincente al Mondiale per Club Dopo il travolgente 5-0 contro l'Al Ain all'esordio del Mondiale per Club, la Juve si prepara alla sfida contro il Wydad Casablanca. In vista dell'incontro, il capitano bianconero Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN

Locatelli: "Tudor conosce la Juventus, ho già parlato con Gattuso" - Il capitano bianconero ha parlato alla vigilia della seconda gara del Mondiale per Club contro il Wydad elogiando Igor Tudor: "Conosce la Juve e sa come parlarci". Lo riporta sport.sky.it

Pagina 2 | Locatelli: "Guardate il PSG, niente alibi. Tudor dna Juve, sa come parlarci. E a Thuram ci penso io" - Per me indossare la fascia da capitano della maglia che ho sognato fin da bambino mi fa venire i brividi, devo essere un esempio per tutti. Da tuttosport.com