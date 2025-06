Locatelli a DAZN | Quello che ho ricevuto da Chiellini Bonucci e Danilo ora lo devo trasmettere Tudor ha il DNA Juve Yildiz va tenuto stretto Vi svelo questo su Thuram

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, si prepara con determinazione alla sfida contro il Wydad Casablanca, svelando i messaggi ricevuti da Chiellini, Bonucci e Danilo e condividendo le sue sensazioni sul recupero. Con lo sguardo rivolto al futuro e la passione che lo contraddistingue, il centrocampista dimostra come il DNA juventino sia più vivo che mai, anche in un momento di ripresa. E ora, scopriamo cosa ha detto esattamente.

Locatelli, capitano della Juve, ha parlato così a Dazn verso la sfida del Mondiale per Club contro Wydad Casablanca. Manuel Locatelli a DAZN alla vigilia di Juve Wydad Casablanca del Mondiale per Club. COME STA – «Sto meglio, è chiaro che la caviglia mi dà ancora un po' fastidio, ma mi sto allenando con il gruppo da qualche giorno, sto riprendendo piano piano la condizione. Adesso arrivano partite importanti e cercherò di farmi trovare pronto». MONDIALE PER CLUB – «Le squadre sono tutte di alto livello, ogni partita è storia a sé. Bisognerà farci trovare pronti». GRUPPO UNITO – «La crescita è fisiologica, siamo molto giovani e devi sbatterci la testa per arrivarci.