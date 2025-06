L' Obelisco di Nelson a Bronte in stato di degrado | l’assessore Prestianni | Serve una strategia comune

L’obelisco di Nelson a Bronte, simbolo di storia e orgoglio locale, versa purtroppo in uno stato di degrado. L’assessore al Turismo, Angelica Prestianni, sottolinea l’urgenza di intervenire: “Non possiamo permettere che un patrimonio così prezioso venga abbandonato all’incuria.” È tempo di unire le forze e adottare una strategia condivisa per preservare questa testimonianza di valore internazionale, affinché possa continuare a raccontare la nostra identità alle future generazioni.

