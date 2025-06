L' Obelisco di Nelson a Bronte in stato di degrado | l’assessore Prestianni | Serve una strategia comune

L’Obelisco di Nelson, simbolo di Bronte e testimonianza di valore mondiale, versa in uno stato di degrado che preoccupa tutta la comunità. L’assessore al Turismo, Angelica Prestianni, sottolinea l’urgenza di adottare una strategia condivisa per tutelare questo patrimonio, crocevia di storia e identità culturale. È giunto il momento di agire con determinazione, perché il nostro patrimonio merita di essere preservato e valorizzato per le generazioni future.

"Non possiamo permettere che un simbolo come l'Obelisco di Nelson, testimonianza storica di valore internazionale e punto di riferimento per l'identità culturale del nostro Territorio, venga lasciato all'incuria e al degrado". Sono le parole dell'assessore al Turismo, Angelica Prestianni appena.

