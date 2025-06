Lo stanno sfruttando in tutti i modi | De Bruyne ai ferri corti con i napoletani | Ecco cos’è successo

Kevin De Bruyne, il grande acquisto del Napoli, ha già scatenato emozioni e polemiche nel calciomercato. Tra entusiasmo e tensioni con i tifosi napoletani, il suo arrivo sta facendo discutere tutto il mondo del calcio. Ma cosa si cela dietro questa rivoluzione? Ecco cosa è successo e quali sono le incognite che si nascondono oltre il campo.

Kevin De Bruyne è stato il grande colpo del Napoli che ha infiammato il calciomercato, ancora nelle battute iniziali. Kevin De Bruyne si è presentato ufficialmente ai tifosi del Napoli con un'intervista esclusiva rilasciata al canale YouTube del club. Il fuoriclasse belga ha raccontato le emozioni del suo primo giorno in azzurro, lasciandosi travolgere dall'entusiasmo dell'ambiente: «È una sensazione pazzesca arrivare qui con tutte queste persone. È qualcosa di cui mi avevano già parlato e sono entusiasta».

De Bruyne, i legali stanno arrivando a Napoli: entro 48 ore può arrivare la firma (Moretto) - Kevin De Bruyne è vicino a unirsi al Napoli, con la firma attesa entro 48 ore. Il fuoriclasse belga, in arrivo a parametro zero dal Manchester City, potrebbe dare una svolta al club partenopeo.

Santacroce: Cambio tattico di Conte per sfruttare al massimo De Bruyne: da questo dipende il mercato; Il Milan magari prenderà Modric, ma intanto ha venduto Reijnders al City per 55 milioni; Raspadori l'unica luce nel buio di febbraio: sta sfruttando la sua occasione, Conte punta su di lui anche con l'Inter.

Ziliani: "De Bruyne squarcia il velo, rischio fregatura per tutti. Ne vedremo delle belle" - Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso il suo profilo X, ha messo in evidenza la questione Mondiale per Club lanciata da De Bruyne ... Lo riporta msn.com

Retroscena De Bruyne, ha interrotto tutti i contatti per il Napoli: c'era anche la Juventus - Kevin De Bruyne sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore del Napoli, ci sono state diverse conferme in ... Da msn.com