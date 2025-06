Lo stalker della stanza accanto | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera su Rai 2 alle 21.20, non perdere "Lo stalker della stanza accanto", un thriller canadese del 2020 diretto da Anne De Léan. Un film che tiene col fiato sospeso, raccontando la storia di Mel, una donna apparentemente felice, il cui mondo viene sconvolto da un'oscura presenza vicina. Scopriamo insieme trama, cast e come seguirlo in streaming, perché questa è una pellicola che ti farà riflettere e tremare.

Lo stalker della stanza accanto: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, sabato 21 giugno 2025, su Rai 2 alle ore 21.20 va in onda il film Lo stalker della stanza accanto, pellicola canadese del 2020 diretta da Anne De Léan. Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Mel, una donna di mezz’età, è fidanzata con Ben e ha una splendida figlia, Brook. Niente sembrerebbe andare storto nella sua vita, almeno fino al giorno in cui vi è una rottura tra lei e Ben. Quando l’uomo si allontana da casa, Mel inizia ad essere vittima di strani fenomeni che mettono a dura prova la sua sanità mentale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Lo stalker della stanza accanto: tutto quello che c’è da sapere sul film

