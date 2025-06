Lo squalo | trama cast e streaming del film su Rete 4

Stasera su Rete 4 alle 21:20, preparatevi a rivivere l’iconico brivido de “Lo squalo”, il capolavoro di Steven Spielberg del 1975. Ambientato nell’incantevole Isola di Amity, il film ci immerge in un’avventura ad alto rischio tra suspense, paura e il celebre predatore degli oceani. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla trama, il cast e come seguirlo in streaming, per non perdere nemmeno un attimo di questa emozionante pellicola.

. Questa sera, 21 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lo squalo (Jaws), film del 1975 diretto da Steven Spielberg, basato sul romanzo omonimo del 1974 di Peter Benchley. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nella cittadina balneare dell’Isola di Amity (nel New England), una giovane donna lascia una festa notturna sulla spiaggia per fare una nuotata, ma mentre è in mare viene attaccata ferocemente e trascinata sott’acqua da qualcosa. I suoi resti mutilati vengono ritrovati sulla spiaggia la mattina successiva. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Lo squalo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

