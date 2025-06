Lo Squalo Spielberg ammette | Pensavo che sarebbe stato il mio ultimo film alla regia

Lo Squalo di Spielberg ha segnato un'epoca, lasciando il segno nel cinema e nella storia di Hollywood. Lavorare a quel film fu un’esperienza intensa, quasi fallimentare, che quasi gli fece perdere la fede nella regia. Oggi, a oltre cinquant’anni di distanza, Steven Spielberg può sorridere guardando indietro, ma i ricordi delle sfide e delle ferite rimangono impressi. La sua storia è un esempio di resilienza e passione che continua a ispirare.

Dopo aver sforato i tempi ed il budget per Lo Squalo, nel 1974, Steven Spielberg ricorda che ha pensato che sarebbe stato il suo ultimo film alla regia Steven Spielberg ora può riderci sopra, ma ha ancora i segni dei morsi da mostrare dopo aver diretto Lo Squalo poco più di 50 anni fa. Le riprese del classico sono state un'avventura disastrosa per Spielberg, il cui thriller sugli squali del 1975 ha creato il modello hollywoodiano per i blockbuster estivi. "Nella maggior parte dei casi, l'estate a Vineyard è un sogno. Ma quando si supera il budget e si va oltre i tempi previsti e quando si è sopraffatti dagli eventi, quell'estate del 1974 è stata un incubo prima ancora di diventare il sogno di una vita", ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it