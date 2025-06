Lo Squalo a cinquant' anni dalla sua uscita continua a terrorizzare e affascinare gli spettatori

Lo squalo, a cinquant’anni dalla sua uscita, rimane un'icona indiscussa del cinema horror, capace di catturare l’immaginazione di generazioni. Mentre sfoglio le pagine del web, non posso resistere alla tentazione di acquistare una t-shirt con il carattere retrò “Amity, 1975”, simbolo di un film che ha scolpito nella memoria collettiva atmosfere di suspense e terrore senza tempo. Questa passione è solo l’inizio di un viaggio tra nostalgia e fascino cinematografico.

Mentre scrivo questo pezzo sto comprando su Internet una t-shirt con la scritta in font retrò “Amity, 1975”, l’isola di fantasia dove è ambientato “Lo squalo”. Una t-shirt che non. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it