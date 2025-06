Lo Spid diventa a pagamento | Una beffa per 25mila utenti bergamaschi

Lo SPID, il sistema di identificazione digitale tanto affidabile quanto diffuso tra i bergamaschi, sta per cambiare volto: a pagamento. Per 25mila utenti che avevano attivato il servizio con Palafrizzoni, questa novità rappresenta una vera e propria beffa, mentre i provider cercano di compensare i mancati fondi governativi annunciando tariffe più elevate. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare l’accesso ai servizi digitali nella nostra città .

IL CASO. Avevano attivato il servizio con Palafrizzoni. Ora il provider, come altri, annuncia tariffe per compensare il mancato arrivo di fondi dal governo.

