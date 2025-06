Lo show di Obaid Marquez deve inchinarsi

Venerdì sera al Palapalestre, Ahmed Obaid ha scritto una nuova pagina di storia del pugilato locale, conquistando il titolo dei pesi mosca dell’Union Boxing International. Il talentuoso atleta, nato a Gaza e ormai parte integrante della comunità estense, ha dimostrato cuore e tecnica contro il giovane venezuelano Samuel Marquez. La sua vittoria è un esempio di determinazione e passione, che lo proietta verso traguardi sempre più ambiziosi nel mondo dello sport.

Venerdì sera al Palapalestre Ahmed Obaid ce l'ha fatta e ha conquistato il vacante titolo dei pesi mosca dell'Union Boxing International, battendo con largo verdetto il ventunenne venezuelano di Maracay, Samuel Marquez. Il pugile di Massimiliano Duran, palestinese di Gaza ma da molti anni radicato e integrato all'ombra del Castello Estense, è stato protagonista di una prestazione davvero notevole superando un rivale in possesso di colpi pesanti e di un ritmo asfissiante. Obaid, in strepitose condizioni atletiche, non si è mai fermato e ha fatto valere il maggiore allungo e un'instancabile mobilità, anticipando costantemente Marquez che, al 4° e 7° round gli ha procurato due lievi ferite con la testa.

Vetrina internazionale sul ring per Obaid. Al Palapalestre sfida il venezuelano Marquez - Stasera al Pala Palestre di via Tumiati si accendono i fari sulla grande sfida internazionale di pugilato: Obaid, in cerca del titolo dei mosca, affronta il venezuelano Marquez in un evento di altissimo livello valido per la Fpi e l’assegnazione del titolo internazionale Ubo.

