Lo show della velocità atteso il ct Gattuso

L’attesa per lo show della velocità si fa sempre più intensa, con il CT Gattuso pronto a scendere in pista. Scarperia (FI) si prepara a celebrare un evento unico: la livrea speciale ’Cremonini Live’, nata dall’amicizia tra musica e MotoGP. Grazie alla collaborazione con Aldo Drudi, il risultato è una moto che unisce arte e passione, pronta a scrivere nuove emozioni sul circuito. Un’idea che promette di lasciare il segno.

SCARPERIA (FI) "Abbiamo conosciuto Cesare Cremonini vent’anni fa e negli anni siamo diventati sempre più amici. Così, è nata l’idea di unire musica e MotoGp con la livrea speciale ’Cremonini Live’ per il Gran Premio d’Italia. Insieme ad Aldo Drudi, abbiamo cominciato a pensare a come mettere le grafiche dell’ultimo suo disco sulla MotoGP, ma non era facile. Però con Aldo abbiamo fatto un ottimo lavoro e, secondo me, la moto è molto bella. Vederla in pista è un’emozione perché è davvero un qualcosa di molto speciale". Valentino Rossi alza volentieri il sipario sulle moto del suo team, il Pertamina-Vr46 e apre volentieri l’album dei ricordi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo show della velocità, atteso il ct Gattuso

