Lo sfogo di Antonella Mosetti dopo l'Isola | Da quando sono tornata le persone che avevo vicino sono sparite

Antonella Mosetti si apre con sincerità, denunciando il cambiamento di atteggiamenti di amici e conoscenti dopo la sua esperienza all'Isola dei Famosi 2025. La sua delusione è palpabile: mentre prima riceveva attenzioni, ora si sente abbandonata e isolata. Un duro colpo per chi, come lei, si aspettava sincerità e supporto. La verità dietro questa sparizione? Seguiteci per scoprire cosa ha rivelato e come sta affrontando questa fase difficile.

In alcune stories Instagram, Antonella Mosetti si è sfogata riguardo al comportamento di alcune persone dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2025. "Quando ero nel programma tutti volevano vedermi, poi questa voglia di stare con me è sparita", ha raccontato l'ex naufraga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - antonella - mosetti - isola

Antonella Mosetti piange all’Isola: “Non ho elaborato la morte di papà. Sono esaurita”, Veronica Gentili la consola - Nella puntata dell'Isola dei Famosi del 12 maggio, Antonella Mosetti si è aperta con un toccante sfogo, esprimendo il dolore per la recente scomparsa del padre.

Antonella Mosetti delusa dopo l’#Isola 19: “Quando ero nel programma le persone volevano starmi vicino, ora…” L’ex naufraga si è sfogata sui social Vai su X

Antonella Mosetti #primaedopo Dagli esordi negli anni '90 come una delle ragazze di "Non è la Rai" al suo recente ritorno in televisione con "L'Isola dei Famosi" 2025, Antonella Mosetti ha attraversato oltre trent'anni di carriera nel mondo dello spettacolo. Neg Vai su Facebook

Lo sfogo di Antonella Mosetti dopo l'Isola: Da quando sono tornata le persone che avevo vicino sono sparite; Isola dei Famosi, perché Antonella Mosetti ha lasciato il programma: «Non ho più forza»; Antonella Mosetti lascia «L'isola dei famosi»: è il sesto ritiro in due settimane, e lo show va in crisi.

Antonella Mosetti delusa dopo l’Isola 19: “Quando ero nel programma le persone volevano starmi vicino, ora…” - ” Tra i protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi c’è stata anche la showgirl ... Lo riporta isaechia.it

Isola dei famosi 2025, perché Antonella Mosetti non è in studio?/ Come sta dopo il ritiro: “Non ho più forze” - La showgirl rompe il silenzio dopo il ritiro: "Non ho più la forza ne la voglia" ... Riporta ilsussidiario.net