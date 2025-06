ll patto delle Confcooperative Negozi di comunità per i borghi

Nel cuore di Marradi, si è svolto un incontro che punta a rivoluzionare il futuro dei territori montani e periferici. Promosso da Confcooperative Toscana ed Emilia-Romagna, il confronto ha messo in primo piano il Patto delle Confocooperative e l'importanza di riconoscere i negozi di comunità come Servizi di Interesse Economico Generale (Sieg). Un passo fondamentale verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo, capace di rafforzare le comunità locali e valorizzare le economie rigenerative.

MARRADI (Firenze) Si è tenuto ieri all’Urban Center di Marradi l’incontro “ Aree interne ed economie rigenerative ”, promosso da Confcooperative Toscana ed Emilia-Romagna, per rilanciare un nuovo modello di sviluppo economico e sociale dei territori montani e periferici. Al centro del dibattito, la proposta di riconoscere e sostenere in modo strutturato i negozi e le cooperative di comunità come Servizi di Interesse Economico Generale (Sieg), strumenti chiave per contrastare lo spopolamento e la desertificazione dei servizi. I presidenti regionali delle due Confcooperative, Alberto Grilli e Francesco Milza, hanno sottolineato come i negozi di prossimità non siano semplici attività commerciali, ma presìdi fondamentali per la coesione sociale e l’occupazione locale, in grado di garantire servizi essenziali dove il mercato da solo non arriva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it